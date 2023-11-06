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على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد اعتزاله

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عبدالرحمن أبو زهرة
الإثنين، 06-11-2023 12:35 م


في أول ظهور علني له بعد قراره بالاعتزال، حرص الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة على التوجه إلى دار الأوبرا بالقاهرة.
وتواجد عبدالرحمن أبوزهرة في دار الأوبرا، لحضور عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، الذي تشارك فيه حفيدته "أميرة".
وحرص عدد من الحضور على التقاط صور تذكارية معه، وهو جالس على كرسي متحرك.
كان الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أعلن اعتزال والده الفن في أغسطس الماضي.
وأكد الابن وقتها، بحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن قرار والده نهائي لا رجعة فيه.
وأوضح الابن في وقت سابق أن والده يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض.
يُشار إلى أن "أبوزهرة" خضع لجراحة خطيرة في منطقة الحوض في 9 أبريل 2022، وعلى أثر ذلك دخل العناية المركزة، الأمر الذي أصاب محبيه بالقلق حينها.
عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس/ 1934، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958، ومن أهم أعماله "لن أعيش في جلباب أبي"، و"الجزيرة"، و"طلق صناعي"، وآخر أعماله كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.

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