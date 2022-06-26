على غرار نيرة أشرف.. مقتل فتاة جامعية لرفضها الزواج من ابن خالها

الأحد، 26-06-2022
10:40 ص
تعرضت فتاة جامعية فلسطين
ية للقتل على يد نجل خالها بعد رفضها
الزواج
منه، لتنضم واقعة الفتاة الفلسطين
ة إلى واقعتي قتل الفتاتين المصرية والأردنية،
اللتين لقيتا مصرعهما على أيدي شابين الأولى طعنًا بالسكين خارج أسوار جامعتها، والثانية
رميًا بالرصاص داخل الحرم الجامعي، لرفضهما طلب الزواج
.
الفتاة الفلسطين
ية رنين مجد فوزي سلعوس، صاحبة العشرين ربيعًا،
والطالبة في المرحلة الثانية بجامعة النجاح في مدينة نابلس، تعرضت للقتل، مع انتشار
خبر تعرض الفتاة للانتحار، بعدما خرجت وأعلنت عائلتها أن الفتاة انتحرت، فإنه انتشر
لاحقًا أنّ الفتاة لم تتنحر كما ادّعت عائلتها، لكنها تعرضت للقتل بعدما رفضت الزواج
من نجل خالها، بحسب ما نشرته صحيفة «أمد» الفلسطين
ية.
ولاقى خبر قتل الفتاة الفلسطين
ة غضبًا من المواطنيين، مطالبين
السلطات الأمنية بضرورة الكشف الكامل عن أسباب الجريمة، وإلقاء القبض على القاتل وتقديمه
للمحاكمة العاجلة، رابطين بين جريمة قتل الشابة الفلسطين
ة وواقعتي قتل الفتاتين في
مصر والأردن، قبل أيام.
في الوقت نفسه، أعلنت النيابة العامة الفلسطين
ية، إنّها تباشر
التحقيقات بخصوص وفاة الشابة الفلسطنية رنين سلعوس، بحسب ما أفادت صحيفة «المصدر» الفلسطين
ية.