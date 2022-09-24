الأحد 25 سبتمبر 2022
توقيت مصر 08:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضبط شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو مخل بالآداب في السعودية

كشف مفاجآت.. اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب ملكة جمال مصر خطيبة صديقه: جت لي على السرير

شاهد.. فتاة تهرب من النافذة شبه عارية بعد مداهمة الشرطة لشقة دعارة

ميدو مهاجمًا صلاح: مشهد مقزز لم أره في حياتي

فيديو صادم.. شرطي عراقي يستمني بيده على فتاة داخل أتوبيس

إبراهيم عيسى: رفع الآذان في الميكرفون إزعاج للسياحة (فيديو)

مأساة.. مصرع عريس أثناء توزيع دعوات حفل زفافه

سرطان في الدم.. تطورات حالة فريد الديب بعد نقله إلى المستشفى

فنان شاب يطلق النار على والدته المصابة بالسرطان

الإمارات.. نسيت هاتفها في المنزل فاكتشف الزوج خيانتها بصور جنسية مع رجال

ADS
 

على غرار جريمة شيماء جمال.. قاضٍ أردني يقتل زوجته وابنه داخل مزرعة

download
القاضي
Native
Teads
السبت، 24-09-2022 09:17 ص
في جريمة تذكرنا بجريمة مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي نائب رئيس مجلس الدولة والتي حكم عليه فيها بالإعدام، أقدم قاضٍ أردني، أمس الجمعة، على قتل زوجته وابنه في محافظة جرش شمال العاصمة عمّان، بإطلاق الرصاص عليهم.
وأوضح مصدر أمني – وفق وسائل إعلام أردنية- أنه جرى إسعافهما للمستشفى، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وتم مباشرة التحقيقات مع الجاني.
وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن القاتل هو قاض في محكمة الجنايات الكبرى.
وقرر المدعي العام في عمّان، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من ”قبل شخصية قانونية معروفة“ على زوجته وابنه في محافظة جرش.
وطلب المدعي العام، من وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الاولي والمبدئي.
ووجه تعميم المدعي العام بكف البحث في التكييف القانوني للقضية أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
 

إقرأ ايضا

13-06-22-816753041

كشف مفاجآت.. اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب ملكة جمال مصر خطيبة صديقه: جت لي على السرير

e

شاهد.. فتاة تهرب من النافذة شبه عارية بعد مداهمة الشرطة لشقة دعارة

220125-16169524000932141

فيديو صادم.. شرطي عراقي يستمني بيده على فتاة داخل أتوبيس

أخبار متعلقة

Capture

في بث مباشر.. فنان شهير ينتحر أمام الجمهور والسبب صادم