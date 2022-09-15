على علاقة مع الإثنين.. تحقيقات حادثة طعن فتاة المنصورة على يد شابين تفجر مفاجأة

الخميس، 15-09-2022
09:52 ص
في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،
واقعة اعتداء شابين
على فتاة بسلاح أبيض "مطواة" وتسديد عدد من الطعنات
لها بالرأس وأنحاء متفرقة من الجسم، بشارع الدراسات بمدينة المنصورة، وذلك بعد
نشوب خلاف بينهما نظرًا لارتباطها بأحدهما وعلاقتها بالآخر واتفاقهما على مواجهتها
وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن الأهالي من ضبطهما
وتسليمهما للشرطة.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد
الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة من بعض
الأهالي بإصابة فتاة بمنطقة بشارع الجيش في المنصورة بجرح قطعى فى الرأس على يد
شابين
.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد كريم عبدالله
الرازق، رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة فتاة تدعى
"مريم.أ" 19 سنة، ومقيمة بمنطقة مساكن الميناء بالمنصورة، وتعمل كوافيرة
وتبين قيام شابين
بالاعتداء عليها في الشارع وقام أحدهما بضربها بمطواة كانت
بحوزته.
وتمكن الأهالي من الإمساك بالشابين
وتسليمها لضباط المباحث ونقلت الفتاة
إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بعد إصابتها بجرح قطعي في فروة الرأس.
وبسؤال الفتاة في محضر الشرطة، اتهمت أحدهما بمحاولة سرقته تليفونها
المحمول، بينما أنكر الشابين
ذلك وأكد أحدهما وجود علاقة عاطفية بينهما وأنها على
علاقة بصديقة المتهم الثاني فقررا مواجهتها عقب انتهاء عملها إلا أنه نشبت خلافات
تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات