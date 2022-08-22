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على سريرها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

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كنزي
Native
Teads
الإثنين، 22-08-2022 06:14 م

أثارت كنزي عمرو دياب، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور جريئة من على سريرها.
جاء ذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها، عقب ضجة أثارتها أختها نور عمرو دياب بظهورها في جلسة تصوير جريئة.
وظهرت كنزي عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا اكمام مكشوفة ، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون البيج و الأبيض.
وتزينت كنزي عمرو دياب ، ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
يذكر أن  أثارت نور دياب الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال جريئة أمس ، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة.



 

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