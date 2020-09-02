على خطى نابليون.. الديهي يؤكد رغبة باريس العودة لمناطق الانتداب

الأربعاء، 02-09-2020
09:37 م
الطيب حسين
علق الإعلامي نشأت الديهي، على جولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "إنها عودة لمناطق الانتداب الفرنسي في المنطقة العربية".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فرنسا عادت للتدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط من بوابة لبنان
ثم العراق.
وشبه زيارة ماركون للبنان
بغزو الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت لمصر؛ حيث دخل الأول من بوابة الفن والقوى الناعمة، بينما الأخير من بوابة الدين بعدما خطب الإمبراطور من على منبر الأزهر.
وعن العلاقات الفرنسية التركية، أوضح مقدم البرنامج، أن التحركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، بمثابة تتطويق تركيا من ناحية المتوسط، مؤكدًا أنها خطوات دبلوماسية واعية لمجابهة أنقرة.