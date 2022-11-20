على خُطى خالتها.. ابنة أخت إلهام شاهين في مشهد جرئ وقبلات ساخنة
الفنانة إلهام شاهين وابنة أخت الفنانة إلهام صفي الدين
Native
Teads
الأحد، 20-11-202211:10 ص
يبدو أن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، تنتهج طريق خالتها الفنانة إلهام
شاهين في بداية مشوارها الفني، حيث جسدت أدوار إغراء وقبلات ساخنة.
من جانبها ردّت الفنانة إلهام صفي الدين، على انتقادات طالتها بسبب قبلة
جريئة في فيلمها "صاحبتي".
ويشارك فيلم "صاحبتي" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته
الـ 44، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت إلهام صفي الدين خلال مناقشة الفيلم في الجامعة الأمريكية:
"مبسوطة وراضية جدا عن كل حاجة حصلت، وحاسة إن كلنا تعبنا عليه".
وأضافت: "سواء فيه بوسة أو فيه شيء ملموس، فاهمة إن ده مش في مجتمعنا
ومش معتاد عليه، لكن دي حاجة كانت بتحصل زمان وعادي، لكن الزمن والوقت اتغير..
وأنا شايفة إن أي حاجة عملتها عن اقتناع، متابعة: "الفن جاي من الحقيقة
والحقيقة بيحصل فيها كل حاجة، لو هقدم فن هقدمه زي ما هو، وعمري ما هتكسف من ده
بصراحة".
ودافعت الفنانة إلهام شاهين، عن قبلة ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب
أننا ننتقد بوسة في الفيلم مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات،
في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".
وأضافت: "ليه بنكره الحب ومش بنفرح به وندافع عنه؟ وبقول لصناع الفيلم
شرفتونا بفيلمكم اللي بيمثل مصر في أكبر مهرجانات العالم وبقول لإلهام ابنة شقيقتي
أنا مطمنة عليكي وعلى مستقبلك".