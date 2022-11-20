الأحد 20 نوفمبر 2022
توقيت مصر 15:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

تزوج عليها سرًا وعندما علمت زوجته الأولى فعلت ما لم يتوقعه أحد!

تنفيذ حد القتل في مواطن سعودي لتهريبه المخدرات

فيديو.. محمد صلاح يحرج سيدة ويرفض مصافحتها في الكويت

شاهد.. الشيف بوراك يفتتح فرع قطر ويفاجئ الجميع بالمشاركة في عرض راقص بشكل مذهل

على خُطى خالتها.. ابنة أخت إلهام شاهين في مشهد جرئ وقبلات ساخنة

أنكر نسب طفليه.. هالة صدقي تحتفل بطلاقها من سامح سامي وفنانات يُرسلن التهاني

مصرع 11 وإصابة 27 في حادث مروع على طريق الزعفرانة

ADS
 

على خُطى خالتها.. ابنة أخت إلهام شاهين في مشهد جرئ وقبلات ساخنة

cairo24.com.512_2_189223_17
الفنانة إلهام شاهين وابنة أخت الفنانة إلهام صفي الدين
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 11:10 ص

يبدو أن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، تنتهج طريق خالتها الفنانة إلهام شاهين في بداية مشوارها الفني، حيث جسدت أدوار إغراء وقبلات ساخنة.
من جانبها ردّت الفنانة إلهام صفي الدين، على انتقادات طالتها بسبب قبلة جريئة في فيلمها "صاحبتي".

ويشارك فيلم "صاحبتي" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت إلهام صفي الدين خلال مناقشة الفيلم في الجامعة الأمريكية: "مبسوطة وراضية جدا عن كل حاجة حصلت، وحاسة إن كلنا تعبنا عليه".

وأضافت: "سواء فيه بوسة أو فيه شيء ملموس، فاهمة إن ده مش في مجتمعنا ومش معتاد عليه، لكن دي حاجة كانت بتحصل زمان وعادي، لكن الزمن والوقت اتغير.. وأنا شايفة إن أي حاجة عملتها عن اقتناع، متابعة: "الفن جاي من الحقيقة والحقيقة بيحصل فيها كل حاجة، لو هقدم فن هقدمه زي ما هو، وعمري ما هتكسف من ده بصراحة".



ودافعت الفنانة إلهام شاهين، عن قبلة ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب أننا ننتقد بوسة في الفيلم مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات، في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".

وأضافت: "ليه بنكره الحب ومش بنفرح به وندافع عنه؟ وبقول لصناع الفيلم شرفتونا بفيلمكم اللي بيمثل مصر في أكبر مهرجانات العالم وبقول لإلهام ابنة شقيقتي أنا مطمنة عليكي وعلى مستقبلك".
 

إقرأ ايضا

654840_0

مجلس الدولة ينظر دعوى غلق وحظر صفحات عبدالله رشدي

images

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

image

أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

أخبار متعلقة

Screenshot_2020-05-01-23-22-17-541x630

بعد طلاقها.. دنيا بطمة تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة

download

هل كانت سكرانة؟.. فنانة شهيرة تظهر بالملابس الداخلية وتشرب من وعاء كلب

هندية-6

من الرقص إلى النقاب.. هندية تكشف سبب خلع الحجاب بعد 11 عامًا من الإلتزام

408500_0

صادم.. عفاف شعيب تكشف أغرب ما فعله أحمد زكي معها في الحج (فيديو)

153412-أمل-رزق-وتامر-حسنى-(1)

فنانة شهيرة تفقد بصرها بسبب صدمة: قولت يارب هحج لو رجعت نظري وكانت المعجزة

2022_9_27_22_38_20_24

إلهام شاهين تكشف سبب فشل زيجاتها: العصمة كانت في إيدي.. وانضربت من «المليجي»