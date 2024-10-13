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على بُعد 30 متر.. العثور على أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا (صورة)

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على بُعد 30 متر.. العثور على أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا (صورة)

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الأحد، 13-10-2024 10:14 ص

 

 انتشل أحد الصيادين بالتعاون مع رجال الانقاذ النهري، جثمان أول حالة وفاة فى حادث قطار المنيا من ترعة الابراهيمية، وذلك على مسافة 30 مترا من مكان التصادم.

وكان الحادث أسفر عن 20 شخصا، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنيا، وجرى الدفع ب 23 سيارة إسعاف ورفع حالة التاهب الطبي فى جميع مستشفيات المحافظة.

وكانت هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وجرى الدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة

 

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.

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