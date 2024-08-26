«على الريق».. طبيب ينصح بتناول هذا المشروب الساخن كل صباح

الإثنين، 26-08-2024
03:32 م
نسمه عبد الوهاب
بعد الاستيقاظ من النوم تعد المشروبات الساخنة، مثل القهوة والشاي هي المفضلة لدى الكثيرين لبدء يومهم، لأنها تمدهم بالطاقة التي يحتاجون إليها للقيام بالمهام اليومية.
مع ذلك، نصح خبراء الصحة بتناول مشروب أقل شيوعًا في الصباح لما يتمتع به من فوائد صحية متعددة، مشيرين إلى أنه الطريقة المثالية لبدء يومك، وفقًا لـ daily express.
في حديثه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، أوضح كونال سود، 3 فوائد لشرب الماء الدافئ على معدة فارغة.
ومع ذلك، أكد على ضرورة الملاحظة ألا يكون الماء ساخنًا جدًا لتجنب الحروق المحتملة.
وقال المدير الطبي، لمركز جيرمانتاون، بالولايات المتحدة، لأكثر من مليوني متابع له إن شرب الماء الدافئ يمنحك الفوائد التالية:
- تحسين الهضم
- المساعدة على فقدان الوزن
- تحسين تدفق الدم والدورة الدموية
تحسين عملية الهضم
أوضح «سود» أن الأمر يتلخص في أن الماء الدافئ يساعدك على إذابة الأطعمة التي يصعب عليك هضمها عادةً. أيضًا أكدت الأبحاث أن الماء الدافئ يساعد في علاج الإمساك.
وأشار إلى دراسة علمية نشرت في مجلة «Gastroenterology Nursing» في عام 2016، مفسرًا أنها توصلت إلى أن شرب الماء بدرجة حرارة 37 درجة مئوية كان له تأثير إيجابي على الحركات المعوية.
إنقاص الوزن
شرح كيف يمكن للماء الدافئ يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم مؤقتًا، لافتًا إلى أن جسمك سيعمل على تحويل الماء الدافئ إلى درجة حرارة جسمك، وهذه الزيادة الطفيفة في معدل التمثيل الغذائي تساعد على حرق السعرات الحرارية عند المحاولة لإنقاص الوزن
.
تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم
وفقًا للمدير الطبي، لمركز جيرمانتاون، بالولايات المتحدة، يعمل شرب الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم.