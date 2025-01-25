على أنغام «حبيبي لو زعلان».. صلاح يشارك فيديو رفقة ابنته كيان

السبت، 25-01-2025
03:06 م
شارك الدولي المصري محمد صلاح مقطع فيديو رفقة ابنته كيان من صالة الألعاب الرياضية أثناء أداء التمارين الرياضية.
ونشر محمد صلاح الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على «إنستجرام»، وظهرت ابنته كيان وهي ترقص على أنغام أغنية «حبيبي لو زعلان
»، للمطرب أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، وبدا صلاح مستمتعًا بذلك.
فيما قام كزبرة بمشاركة الفيديو عبر حابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليه قائلًا: «مو صلاح بيسمع الأخصام».
ومؤخرًا وجه الفنان كزبرة الشكر للجمهور بسبب الفرصة التي حصل عليها وجعل فيلمه الحريفة 2 من أعلي الايرادات مشيرا إلى أن كان حلمه يظهر في مشهد واحد في فيلم.
وأضاف كزبرة عبر «فيس بوك»: «الف حمد وشكر ليك يارب على نعمك الكلام ده من قلبي الواحد، كان حلمه يظهر في مشهد واحد في فيلم دلوقتي الحمد لله بقي عندي فيلمين في سنة واحدة من اعلي ايرادات السينما المصرية والبطل الحقيقي للفيلم ده مش انا ولا أي حد البطل الحقيقي هو الجمهور هو إلى دعم شباب جديدة محدش يعرفهم واديتونا فرصة وخلتونا ننافس على القمة».
وتابع: «شكرا ليكم بجد وشكرا لكل الرسايل إلى بتجيلي على الفيلم والله كلامكم ده فوق دماغي واخيرا شكرا لكل حد اشتغل على الفيلم ده من قلبه واوعدكم طول ماليا اخوات في ضهري بتدعمني اوعدكم افلامي الجاية هتبقي كلها مختلفة وحقيقية واستنوا الجديد ياحلي اخوات».
اقرأ أيضًا:
كزبرة بكلمات مؤثرة: «كان حلمي أظهر في مشهد واحد.. دلوقتي عندي فيلمين»