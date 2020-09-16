علماء يبحثون احتمال تسرب كورونا من مختبر صيني

سيقوم فريق دولي من العلماء بالتحقيق في احتمال تسرب فيروس كورونا
المستجد من المختبر أثناء بحثهم عن مصدر الوباء.
وسيتعمق الباحثون في جميع النظريات المتعلقة بأصول الفيروس
وسط مزاعم غير مؤكدة أنه تسرب من مختبر في الصين
.
ويشتبه المسؤولون الأمريكيون في كون فيروس
سارس -كوفيد – 2، المسبب لـ كوفيد – 19، تسرب من داخل المختبر، أو صنعته قبل الصين
كنوع من الأسلحة ضد الإنسانية.
ويزعمون أن لديهم أدلة سرية دامغة تتعارض مع رفض بكين، إذ أنه من المرجح أن يكون كوفيد – 19 "مرضًا حيوانيًا"، مما يعني أنه ناجم عن انتقال الفيروس
من حيوان إلى إنسان.
وكان يُعتقد في البداية أن مصدره سوق ووهان للمأكولات البحرية، وأنه تطور لأول مرة في الخفافيش قبل أن ينتقل إلى البنغول الذي اتصل بعد ذلك بالبشر ونقل الفيروس
.
وبمجرد دخوله إلى البشر، من المرجح أن يكون الفيروس
قد تحور للبقاء على قيد الحياة، ثم تصاعد خارج نطاق السيطرة نتيجة لسكان غير مستعدين.
وهناك أيضًا نظريات مفادها، أن الفيروس
قد تم تعديله وراثيًا بواسطة العلماء، أو أنه موجود بالفعل منذ سنوات وحتى قتل الناس في الماضي.
والتحقيق هو جزء من لجنة لانسيت كوفيد – 19، وهي هيئة تأسست في يوليو "لتقديم حلول عملية" لتحديات الوباء وتقديم توصيات حول كيفية تجنب الجائحة التالية.
تم الإبلاغ عن فيروس كورونا
لأول مرة في ووهان بالصين
في أواخر ديسمبر.
منذ انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، ظهرت تقارير ونظريات مختلفة حول مصداقية الصين
. من أكثر الموضوعات إثارة للجدل هو متى وكيف ظهر الفيروس
، وما إذا كان قد تم التستر على أصوله الحقيقية.
كان اثنان من المختبرات الأمنية المشددة في المدينة - مركز ووهان للسيطرة على الأمراض ومعهد ووهان لعلم الفيروس
ات - موضوعًا للعديد من نظريات المؤامرة.
وهناك ادعاءات بأن العلماء المصابين بفيروس كورونا
، والذين قاموا بعد ذلك بنشر الفيروس
بشكل أكبر بسبب ضعف تدابير السلامة في المعامل أو لم يتم التخلص من النفايات بشكل صحيح، على سبيل المثال.
في عام 2018، أثيرت مخاوف بشأن تدابير السلامة في معهد ووهان لعلم الفيروس
ات ومتابعتها من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين.
أعطت المخابرات الأمريكية زخما حول مؤامرة تخليق كورونا
خلال جائحة كوفيد -19، الذي قتل ما يقرب من مليون شخص.
وزعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مايو أن هناك "دليلًا هائلًا" على تفشي فيروس كورونا
نشأ في مختبر صيني، لكنه لم يقدم أيًا من الأدلة المزعومة.
أضاف: "هناك أدلة هائلة على أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه هذا"، متابعًا: "يمكنني أن أخبرك أن هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة على أن هذا جاء من ذلك المختبر في ووهان".
وقال إن "أفضل الخبراء حتى الآن يعتقدون أنه من صنع الإنسان" بواسطة العلماء، بدلاً من كونه فيروس
ًا طبيعيًا هرب أثناء البحث. إنها تغذي فكرة أن الصين
صنعت السارس- كوفيد -2 كـ "سلاح بيولوجي" لإحداث فوضى في العالم.
لكن بكين ترفض الادعاء بأن فيروس كورونا
تم صنعه أو الهروب من المختبر، وكانت هناك انتقادات بأن الولايات المتحدة تنحرف بعيدًا عن المعالجة الكارثية للمرض.
يتفق معظم العلماء، رغم أنهم لم يستبعدوا احتمال حدوث ذلك، على أن فيروس كورونا
انتقل من حيوان إلى إنسان.
أغلقت الصين
سوق ووهان للمأكولات البحرية، الذي يباع فيه حيوانات حية مثل الثعابين والقنادس والنيص والتماسيح الصغيرة، والذي تم ربطه بمعظم حالات الإصابة في مطلع يناير الماضي.
وسيقود الدكتور بيتر داسزاك، عالم الحيوان البريطاني، وقائد فريق تحقيق لجنة لانسيت كوفيد – 19 لصحيفة "ديلي تلجراف"، إنه وفريقه "سيفحصون بشكل منهجي كل نظرية" حول أصل الفيروس
، وينظمون بعناية الأدلة العلمية لكل منها".
وأشار إلى أنه بصفته عالمًا، "لن يكون ملزمًا بأفكار مسبقة" وسيبحث في جميع السبل عن طريق الطب الشرعي و"بعقل منفتح".
ومع ذلك، حذر من أنه ليس من الممكن "إثبات سلبية"، وقال إنه من غير المحتمل أن يكون من الممكن تحديد كيفية ظهور الفيروس
"بيقين مطلق".
وأضاف الدكتور دازاك: "ما يمكننا فعله هو النظر في كل نظرية ممكنة حول أصول كوفيد –والقول "ما هو الدليل على ذلك؟"، ثم نجمع كل هذه النظريات معًا ونقول: "أين غلبة الأدلة؟"، هل الفيروس
يأتي من الطبيعة وينتقل إلى البشر ويخرج بهذه الطريقة؟ أم أنه شكل من أشكال المشاركة البشرية التي تنطوي على مختبر أو التكنولوجيا الحيوية؟ دعونا نرى أين يكمن الدليل".
وأشار الدكتور دازاك سابقًا إلى أنه لا يدعم نظرية "المختبر"، بعد أن عمل مع معهد ووهان لعلم الفيروس
ات في تحقيق استمر لمدة 15 عامًا حول مكان نشوء سارس -1 - المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروس
الذي يسبب كوفيد - 19.
وكتب في صحيفة "الجارديان" بعنوان "تجاهل منظري المؤامرة": "أخذنا عينات من أكثر من 16000 خفاش، أظهرنا أن سارس ظهر من مجموعة من فيروس
ات كورونا
التي تحملها خفافيش حدوة الحصان المتوافرة بكثرة في جنوب ووسط الصين
ويتم تداولها بشكل متكرر، في أسواق الحيوانات. لقد رفعنا العلم الأحمر على هذه الفيروس
ات وأشرنا إلى قدرتها على التسبب في الوباء القادم".
ولفت إلى أن فريقًا صغيرًا جدًا من العلماء يعمل في هذه المختبرات، لكن الأبحاث تقدر أن ما بين مليون وسبعة ملايين شخص يصابون بفيروس كورونا
الخفافيش كل عام، إنها فقط لا تؤدي إلى أوبئة مميتة.
وأضاف: "تشير أنماط العدوى الحالية إلى أن الانتشار الواسع لـ كوفيد - 19 كان مسألة متى وليس إذا".
يرأس لجنة لانسيت كوفيد – 19 الأوسع نطاقًا البروفيسور جيفري ساكس، وهو اقتصادي أمريكي بارز ومستشار لدى الأمم المتحدة. وقال إنه يأمل ويتوقع أن تجري لجنة لانسيت على أساس موضوعي وأن تكون خالية من التحيز السياسي.