علقة موت لمصري في الكويت رفقة فتاة داخل سيارته

السبت، 03-10-2020
02:13 م
محمد فضل
تعرض مواطن مصري يعمل في الكويت
، إلى علقة موت
تسببت في
حدوث كدمات وجروح وإصابات بأنحاء متفرقة من جسده، أثناء تواجده رفقة فتاة
فلبينية
داخل سيارة
ه.
وقال المصري في البلاغ الذي تقدم به إلى الشرطة مرفقًا
به تقرير طبي:"يبدو أن الضرب المبرح الذي تعرضنا له بسبب النوايا غير السليمة،
نحن زميلان في العمل وكنا في طريقنا إلى منزلنا».
وحسب مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويت
ية، فإن مصري من مواليد
1984 وفلبينية من مواليد 1988 ذكرا في بلاغ إلى مخفر شرطة العدان أنهما وخلال سيرهما
بمركبة الوافد بمنطقة المسايل قام شخص يستقل دراجة نارية وآخر يستقل مركبة فارهة بإجبارهما
على التوقف وقيامهما بضربهما.
هذا، ووجه وكيل النائب العام بتسجيل قضية اعتداء بالضرب مع
تكليف المباحث بضبط المدعى عليهما.