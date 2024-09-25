علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج





شهد مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية أليمة أقدمت فيها سيدة بالتعدي على زوجها وأبنائها بسلاح أبيض “سكين” وتسببت في إصابتهم بإصابات بالغة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشوب مشادة بين الزوجة المتهمة وزوجها، تطورت لتعديها على زوجها بسلاح أبيض كان بحوزتها “سكين” وعندما تدخل الأبناء لفض الاشتباك حدث لهم إصابات بالغة في اليد.

وقررت جهات التحقيق في سوهاج حبس ربة منزل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالتعدي على زوجها ونجلها وإحداث إصابات بالغة لهما بسكين بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وتعود التفاصيل لتلقي اللواء صبري عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بنشوب مشاجرة ووجود إصابات بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من عادل ش ج د، يبلغ من العمر 45 عامًا، عامل زراعي، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمنى، ونجله مصطفى يبلغ من العمر 13 عامًا، طالب، مصابًا بجرح متهتك بكف اليد اليسرى، وقطع بأوتار اليد اليسرى، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ومقيمان بقسم طهطا.