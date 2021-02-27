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علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب صادم
علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب غير صادم
السبت، 27-02-2021
09:01 ص
أحمد عادل شعبان
روى الفنان آسر ياسين تفاصيل علقة ساخنة تعرض لها من قبل 5 أشخاص .
وقال في برنامج "السيرة" إنه في مراهقته طلب من والدته الخروج لكنها رفضت فخرج دون إذنها لمقابلة فتاة.
وأضاف: ذهبت لمقابلتها وحينها تفاجأت بـ 5 أشخاص يوسعوني ضربا أمام الفتاة.
وتابع: لم أعرف سبب ما حدث لكنهم اعتقدوا أنني شخص آخر .
واستدرك: اعتبرت أن خروجي دون إذن والدتي وراء ما حدث فاعتذرت لها.
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مصر
المصريون
فنانة
أسر ياسين
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