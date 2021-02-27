علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب صادم

علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب غير صادم

روى الفنان آسر ياسين تفاصيل علقة ساخنة تعرض لها من قبل 5 أشخاص .



وقال في برنامج "السيرة" إنه في مراهقته طلب من والدته الخروج لكنها رفضت فخرج دون إذنها لمقابلة فتاة.



وأضاف: ذهبت لمقابلتها وحينها تفاجأت بـ 5 أشخاص يوسعوني ضربا أمام الفتاة.



وتابع: لم أعرف سبب ما حدث لكنهم اعتقدوا أنني شخص آخر .



واستدرك: اعتبرت أن خروجي دون إذن والدتي وراء ما حدث فاعتذرت لها.