الجمعة 25 أغسطس 2023
توقيت مصر 06:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

IMG-20230824-WA0019
المتطرف حارق المصحف
الخميس، 24-08-2023 01:34 م


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتطرف حارق القرآن الكريم سلوان موميكا – مسيحي لاجئ عراقي في السويد- وهو يتعرض للضرب..

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم، للضرب على يد شاب يُقال إنه عراقي وذلك في السويد.
 وفي الفيديو، يظهر شاب يرتدي قفازات ملاكمة وهو يوجه عدة لكمات وركلات نحو وجه وجسد موميكا، مطالبًا إياه بالرد بالضرب.
وعلق العديد من رواد مواققع التواصل الاجتماعي على الفيديو المنتشر، فيما يعتقد يعتقد الكثيرون إلى أن هدف هذا الفيديو قد يكون لجذب المشاهدين والانتشار، وذلك بعد انتشار مقطع آخر على تطبيق "تيك توك" يُظهر الملاكم نفسه أمام مركز شرطة في السويد يقول فيه: "اتفقنا، أنا وسلوان، على القتال".
يذكر أن في يونيو من العام الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد ويدعى سلوان موميكا (بعمر 37 عامًا) بدهس نسخة من القرآن الكريم وإشعال النار في بعض صفحاته أمام مسجد ستوكهولم المركزي. وقد أذنت الشرطة له بذلك وفقًا لقرار قضائي، مما أثار استنكارًا وتنديدًا واسعًا في العالمين العربي والإسلامي.


إقرأ ايضا

IMG-20230824-WA0006

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

IMG-20230824-WA0015

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

images

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

أخبار متعلقة

download

شاهد.. امرأة تهاجم حارق المصحف بطفاية حريق

afc2dc40-5b34-4442-8839-1678c08ea335

شاهد.. الشرطة الدنماركية تعتدي على امرأة حاولت منع متطرف من حرق القرآن