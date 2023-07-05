علامة غريبة.. ميار الببلاوي تثير ضجة بحديثها عن العلامة المؤكدة لقبول الحج

أحدثت الإعلامية ميار الببلاوي موجة من الجدل بعد حديثها عن المرض التي أصيبت به بسبب أداء فريضة الحج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قالت ميار الببلاوي في منشورها :”طول عمرنا عارفين ان النزلة الشعبيه وتكسير الجسم بعد الحج علامه قبول طاعه نسال الله ذلك بس بجد حرفيا بمووووت نسألكم الدعاء"، وعلى إثر هذا المنشور تعرضت ميار الببلاوي لحالة من الانتقادات التي وصلت إلى حد السخرية في التعليقات.

وجاءت بعض التعليقات ساخرة من كلام الفنانة المعتزلة منها :”إيه ده يعني لو انا رجعت سليم يبقى انا مينفعليش حج غريبة”، ” والنبي يا حجة ميار كفاية تأليف بقى”، “ده تريند جديد ده ولا أيه“.

من جانبها، عاودت الفنانة ميار الببلاوي توضيح مقصدها من الكلام مؤكدة :”ايوه لما بنرجع تعبانين بنقول انها علامه قبول ودا ملوش علاقه بان الى متعبش متقبلش معناها انك اجتهدتى فى طاعتك قدر جهدك”.

رأي المفتي السابق في علامات قبول الحج

وكان فضيلة الدكتور على جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أوضح بعض علامات قبول الحج، مؤكدا أنه يجب على الحاج ألا يبحث أو يتشكك فى غفران الله للذنوب، وأنه يجب عليه تأكدا يقينينا بأن الله قد غفر له.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء، بقول النبى- صلى الله عليه وسلم-: "من حج فلم يرفث ولم يثقب واعتقد أن الله لم يغفر له فقد كفر".

وأكد جمعة من خلال إحدى حلقات برنامجه "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "CBC": أن "العلامة المؤكدة على قبول الحج هي الهمة التى زرعها الله بداخلك للحرص على عدم تلويث هذه الصفحة الجديدة مع الله والحرص على سلك طرق القرب من الله".