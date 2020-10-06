الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

حسم رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. تعرف على القرار

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:34 م إيمان هاني


أكد الدكتور عصام فرج، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، أن هناك علامة تظهر على أظافر اليد تؤكد إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "فرج" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر"، أن العلامة التي تظهر على الأظافر وتؤكد الإصابة بكورونا اسمها العلمي" Half  Moon" وتظهر أسفل الأظفر.

وتابع :" العلامة التي تظهر  في الأظافر شبه "نصف القمر" ويكون لونها أحمر، لافتا إلى أن هذه العلامة تظهر للرجال والسيدات وظهورها إحدى العلامات المؤكدة على الإصابة بكورونا .


 

إقرأ ايضا

8202020203743491704215

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

download

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

مجلس الأمة الكويتي

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

أخبار متعلقة

الإعلامي عمرو أديب

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

أديب

عمرو أديب: "سلومة الأقرع راجع تاني"

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا في مصر

الزوجان

لحظة مؤثرة.. زوجان مصابان بكورونا يتوفيان وهما ممسكان بأيدي بعض

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا

نعيش المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لفيروس كورونا