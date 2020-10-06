علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 06-10-2020
03:34 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور عصام فرج
، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، أن هناك علامة تظهر على أظافر اليد
تؤكد إصابة الشخص بفيروس كورونا
المستجد.
وأوضح
"فرج" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية
" إم بي سي مصر"، أن العلامة التي تظهر على الأظافر
وتؤكد الإصابة بكورونا
اسمها العلمي" Half Moon" وتظهر أسفل الأظفر.
وتابع
:" العلامة التي تظهر في الأظافر شبه
"نصف القمر" ويكون لونها أحمر، لافتا إلى أن هذه العلامة تظهر للرجال والسيدات
وظهورها إحدى العلامات المؤكدة على الإصابة بكورونا
.