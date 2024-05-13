علامة تظهر عند الجماع تدل على الإصابة بالسرطان





البروستاتا غدة صغيرة في جسم الذكور تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، ويعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا.

وتنمو العديد من سرطانات البروستاتا ببطء وتظل محصورة في غدة البروستاتا، ومع ذلك فإن بعض أنواع سرطان البروستاتا عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة، حسبما ورد عبر موقع healthline.

ما أعراض سرطان البروستاتا؟

صعوبة أو ألم عند التبول.

وجود دم في البول.

ألم أو انزعاج في منطقة الحوض أو أسفل الظهر.

ضعف أو صعوبة في الانتصاب.

الشعور بألم أو حرقان عند القذف.

فقدان السيطرة على المثانة.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تزداد مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

وجود أفراد من العائلة مصابين بسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة به.

الرجال من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني مقارنة بالرجال من أصل أوروبي أو آسيوي.

قد تؤدي السمنة دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

بعض الطفرات الجينية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

كيف يتم تشخيص سرطان البروستاتا؟

يحدث تشخيص سرطان البروستاتا عادةً من خلال اختبارين رئيسيين:

فحص المستقيم الرقمي (DRE):

يُدخل الطبيب إصبعه في المستقيم لفحص غدة البروستاتا بحثًا عن أي تكتلات أو تشوهات.

اختبار PSA:

يقيس هذا الاختبار مستوى مستضد محدد للبروستاتا (PSA) في الدم، قد يشير ارتفاع مستوى PSA إلى وجود سرطان البروستاتا، لكنه قد يكون ناتجًا عن حالات أخرى أيضًا.

خيارات علاج سرطان البروستاتا

يعتمد علاج سرطان البروستاتا على عدة عوامل، بما في ذلك عمر المريض ومرحلة السرطان وصحته العامة.

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

المراقبة النشطة

مراقبة الرجال الذين يعانون من سرطان بروستاتا بطيء النمو دون أي علاج، مع إجراء فحوصات منتظمة لمتابعة تقدم السرطان.

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم.

ويتمتع الرجال المصابون بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة بفرص عالية للشفاء، إلا أن سرطان البروستاتا المتقدم أو العدواني قد يكون أكثر صعوبة في العلاج، وقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يقلل من فرص النجاة.

كيف يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا؟

لا توجد طريقة مؤكدة لمنع سرطان البروستاتا، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة به، بما في ذلك:

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.