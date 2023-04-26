علامة أثناء الاستحمام تكشف عن الإصابة بالسرطان





لم تتوقع امرأة بريطانية أن تأخذ حياتها منعطفا جديدا وخطيرا بمجرد الاستحمام بشكل يومي، لكن يبدو أن هذا ما حدث.

وقالت جيل (56 عاما): "كنت أستحم عندما ركضت يدي على ثديي كما أفعل عادة، كان ذلك في يونيو 2019، عندما وجدت شيئًا أصابني بالفزع؛ شعرت وكأنها كتلة".

وتتذكر جيل الواقعة الصادمة: "كان يوم أحد، اتصلت بطبيبي في اليوم التالي"، وعندما ضغط الطبيب على صدر المرأة، شعرت هي أيضًا بالورم وتمت إحالتها إلى المستشفى، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشفت جيل: "كان لدي تصوير شعاعي للثدي في عام 2017 وكان واضحًا، ولكن هذه المرة، كان لدي صورة شعاعية أخرى وخزعة، قيل لي إنني سأضطر إلى الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين لنتائج الخزعة، لكنني شعرت أن الطبيب يعرف بالفعل ما كان ينظر إليه".

وعندما ظهرت النتائج الرسمية لها، كان الأطباء واثقين من اكتشاف السرطان مبكرًا لدى المرأة، وسرعان ما اكتشفوا أن الآفة السرطانية قد انتشرت إلى العقدة الليمفاوية لـ"جيل".

وقرر الأطباء إزالة العقدة الليمفاوية المصابة وأخرى والأنسجة غير الطبيعية في ثديها جراحيًا في 8 أغسطس 2019.

ومن خلال مشاركتها في "سباق من أجل الحياة" الذي تنظمه مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة في عام 2021، وجدت جيل هذه التجربة "عاطفية".

وقالت جيل": "لقد أُعطيت الآن فرصة ثانية في الحياة، وأريد أن أعيشها بشكل كامل وأن أفعل المزيد مما يثير اهتمامي، لقد قمت برحلة رائعة إلى نيويورك هذا العام وأنا أفكر في التقاعد في وقت أبكر مما كنت سأفعل."

وأضافت: "ما أنا متحمسة له حقًا هو زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان، لقد كنت محظوظًة بالتعرف على مرض السرطان الذي أصابني بسرعة، وعلى الرغم من صعوبة علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، بسبب خيارات العلاج المحدودة، إلا أنني ممتنة للتعرف على المرض."

سرطان الثدي الثلاثي السلبي

ويشرح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي يحدث في حوالي 15 بالمائة من الحالات.

ويقول: "سرطانات الثدي ثلاثية السلبية هي سرطانات لا تحتوي خلاياها على مستقبلات لهرموني الاستروجين والبروجسترون [و] بروتين يسمى Her2".

وبالتالي، فإن هذا النوع من السرطان لا يستجيب للعلاج بالهرمونات ولا لعقار تراستوزوماب.

العلاجات الرئيسية هي الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، مع عوامل مختلفة - مثل حجم الورم - التي تؤثر على خطة العلاج.

يمكن أن تشمل أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي ما يلي:

كتلة جديدة أو سماكة في ثديك أو إبطك

تغير في حجم أو شكل أو ملمس ثديك

تغيرات جلدية في الثدي مثل التجعيد أو التنقير أو الطفح الجلدي أو احمرار الجلد

تسرب سائل من الحلمة لدى امرأة غير حامل أو مرضعة

تغيرات في موضع الحلمة.

ويوصي مركز أبحاث السرطان بما يلي: "تحديد موعد لزيارة طبيب إذا لاحظت أي شيء مختلف أو غير عادي في شكل ومظهر ثدييك."