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علامات الذبحة الصدرية.. حسام موافي يكشف الأعراض

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السبت، 04-11-2023 02:46 م نسمه عبد الوهاب
كشف  الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية وآلام الصدر.
وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: قائلا أي حد بيتوجع في الدنيا نسأله 6 أسئلة وهي: «أين الألم وطريق معرفته إما بالإصبع أو كف اليد، إيه اللي بيوديه، إيه اللي بيجيبه، نوع الوجع، بيسمع فين، وبيستمر كم من الوقت».


وتابع حسام موافي: تشخيص الذبحة الصدرية بالأبحاث وسؤال المريض، منوها أن مكان الذبحة الصدرية في أي منطقة بالصدر وأشهرها في المنتصف، معلقا: أشهر مقولات المرضى هي «حاسس بحجر على صدري».
واستكمل موافي: الذبحة الصدرية لا تستمر ساعات أو ثواني وإنما من 4 لـ5 لـ15 دقيقة، متابعا: يمكن عمل اختبار أو أبحاث الذبحة الصدرية «إيكو وأشعة شرايين وأشعة صبغة أو مقطعية».



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