علامات الذبحة الصدرية.. حسام موافي يكشف الأعراض

السبت، 04-11-2023
02:46 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية
وآلام الصدر.
وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: قائلا أي حد بيتوجع في الدنيا نسأله 6 أسئلة وهي: «أين الألم وطريق معرفته إما بالإصبع أو كف اليد، إيه اللي بيوديه، إيه اللي بيجيبه، نوع الوجع، بيسمع فين، وبيستمر كم من الوقت».
وتابع حسام موافي: تشخيص الذبحة الصدرية
بالأبحاث وسؤال المريض، منوها أن مكان الذبحة الصدرية
في أي منطقة بالصدر وأشهرها في المنتصف، معلقا: أشهر مقولات المرضى هي «حاسس بحجر على صدري».
واستكمل موافي: الذبحة الصدرية
لا تستمر ساعات أو ثواني وإنما من 4 لـ5 لـ15 دقيقة، متابعا: يمكن عمل اختبار أو أبحاث الذبحة الصدرية
«إيكو وأشعة شرايين وأشعة صبغة أو مقطعية».