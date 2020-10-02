علامات الإنذار المبكر «المفاجئة» للإصابة بكورونا

الجمعة، 02-10-2020
08:04 م
فتحي مجدي
حذر باحثون من العديد من الأعراض "المفاجئة" التي يمكن أن تكون علامات تحذير مبكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ومن خلال استخدام بيانات من تطبيق (COVID Symptom Study)، أنشأ الباحثون بكلية "كينجز كوليدج لندن"، قائمة بالأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المرضى خلال الأيام السبعة الأولى بعد ظهور المرض.
وأضافوا: "لقد انشغلنا بالبحث عن الأعراض المبكرة لـ كوفيد – 19 حقًا، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لمساعدتنا جميعًا على وقف انتشار الفيروس في الأشهر المقبلة".
وتابعوا: "إذا تمكنا من اكتشاف الحالات بناءً على الأعراض في وقت أقرب، فسيكون الناس قادرين على بدء العزل الذاتي في الأيام القليلة الأولى ووقف الانتشار العرضي للفيروس".
واثنتان من أكثر علامات الإنذار المبكر إثارة للدهشة التي تم الكشف عنها في الدراسة هي الصداع والإرهاق
، والتي وصفها الباحثون بـ "الحصان الأسود لأعراض كوفيد".
قال الباحثون: "تُظهر بياناتنا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا هي في الواقع الصداع (82 في المائة) والتعب (72 في المائة) - وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الفئات العمرية.
وأوضحوا أن "9 في المائة فقط من البالغين المصابين بـ كوفيد - 19 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا لم يعانوا من الصداع أو التعب".
وعلى الرغم من هذه المستويات العالية، إلا أن 1 في المائة فقط من الأشخاص الذين أبلغوا عن التعب و/ أو الصداع على التطبيق انتهى بهم الأمر إلى اختبار فيروس كوفيد.
وأضاف الباحثون: "في حين أن الصداع والإرهاق
موجودان بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بـ كوفيد (إلى جانب الأعراض الأخرى) ، فمن غير المرجح أن يكون وجود أي من هذه الأعراض أو كليهما وحده مؤشرًا على كوفيد".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميرور"، فإنه ليس من المستغرب أن تكون الحمى والسعال المستمر وفقدان الرائحة من المؤشرات المبكرة القوية لـ كوفيد – 19.
قال الباحثون: "40 في المائة من جميع الفئات العمرية أبلغوا عن إصابتهم بالحمى في الأيام السبعة الأولى، ولا يزال هذا أو فقدان الشم والسعال المستمر من الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه لها".
وتابعوا: "لذلك الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الثلاثة الكلاسيكية للسعال المستمر أو الحمى أو فقدان حاسة الشم يجب أن يبحث بالتأكيد عن اختبار كوفيد".
وفي الوقت نفسه، تبين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أبلغوا عن شعورهم بالارتباك والارتباك وضيق شديد في التنفس في المراحل المبكرة من الإصابة.
يواصل الباحثون مراقبة التطبيق، وسيصدرون نتائج جديدة قريبًا. وأضافوا: "يرجى الأخذ في الاعتبار أننا نقدم النسب المئوية والمتوسطات وفي الطب قد تكون هناك استثناءات نادرة".