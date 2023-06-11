علاقة مع ميكانيكي وشاب آخر.. مقاطع إباحية لطالبة تصل للمحكمة





أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية طالب وميكانيكي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد طفلة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لها عارية حيث أنها جمعتهما علاقة عاطفية بالمتهم الثاني ثم انفصلت عنه بعد تهديدها وجمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الأول الذى وعدها بانهاء مشكلتها بحبيبها السابق.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً - عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي واتساب – بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بأن أرسلا إليها عدة صور ومقاطع مسجلة لها وهي مجردة من ملابسها دون رضائها، مهددين إياها بنشرها وإذاعتها بين أقاربها وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجنسية وإقامة علاقة جنسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها.

كما شرعا في التحصل على مبالغ نقدية من المجني عليها الطفلة نظير عدم نشرهما الصور

والمقاطع المرئية المتحصل عليها من جريمتهما محل الاتهام اللاحق وسجلا عن طريق أحد الأجهزة المعدة للاتصالات الهاتفية مقاطع مرئية وصوراً خاصة بالمجني عليها الطفلة وكان ذلك بغير رضائها وكان ذلك لاستعمالها واعمال أثرها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.

كما اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن سجلا بجهاز من الأجهزة مقاطع مرئية وصورا خاصة بها وهي مجردة من ملابسها و أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية بقصد خدش حياتها - علي النحو السالف سرده بالوصف الأول واذاعاها دون رضائها.

كما أذاعا واستعملا مقطع الفيديو وصورا خاصة بالمجني عليها الطفلة والمتحصل عليها من ارتكابهما الجريمة محل التهمة السالفة وكان ذلك "بغير رضائها، بأن نشرها وأرسلها اليها على موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي واتساب واستخدما حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي" واتساب "- برقم هاتف محمول محدد – في ارتكاب الجريمة وتعمدا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات ، مرتكبين جرائمهما محل.