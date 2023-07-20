علاقة مع فنانة شهيرة في نهار رمضان.. حسن شاكوش يظهر ويرد على طليقته





رد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على تصريحات طليقته ريم طارق الأخيرة بخصوص علاقته بفنانة شهيرة.

ونشر شاكوش، فيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "مساء الخير يا جماعة، يمكن من ساعة الحوار ما خلص ومن آخر فترة أنا كتبت فيها وقولت اني هسكت ومش هحكي أي تفاصيل عن إنسانة كانت في يوم من الأيام عايشة معايا ومراتي احتراما للي كان بنا وأن أنا راجل اتربيت في بيتي".

وتابع: "بس عارفين ببقى بعد كل فترة بيحصل فيها كلام كتير أو ضغط من كل اللي حواليا ببقى عايز أطلع وأحكي تفاصيل كتيرة أدافع بيها عن نفسي بس برجع وأقول هرد بكلام والكلام هيجيب كلام ومش هنوصل لحلول بس كل اللي أقدر أقوله أن مفيش عين تصدق غير اللي تشوفه".

وأضاف: "ربنا يهدي الجميع ويعدينا منها على خير وآسف أني طولت عليكم".

وقال شاكوش بالفيديو: "أنا عمري لا جبت سيرة بنت ولا غلطت في بنت، وشغلنا كله مبني على سمعتنا، وبعمل الأغاني بتاعتي للبنات والمجتمع وكل الجمهور، ومينفعش أجيب سيرة أي واحدة بشكل وحش.. أنا من منطقة شعبية وراجل صعيدي، ومتكلمتش طوال الفترة اللي فاتت عشان خوف ولا حاجة، وأي حاجة عنها هتمسني لأني كنت الراجل بتاعها".

وتابع: "أي حد يا جماعة يتكلم في حاجة، لازم تسمعوا من الطرفين، والراجل عنده كرامة وشرف، والكلام اللي سمعته ميرضيش ربنا، والراجل المصري ليه حقه، ويا ريت محدش يسمع حاجة غير من الطرفين".

وكانت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش كشفت تفاصيل لأول مرة عن علاقتها به وأوضحت بعض الأسباب الذي أدت إلى الطلاق.

وقالت ريم "ببرنامج 90 دقيقة": "في نهار رمضان كان مع ممثلة مشهورة والمفروض عندها مشكلة صحية في شاليه في السخنة هو مسجل اسمها بالعربي, وكانت كاتبة له إنت وصلت يا حبيبي؟ وبينهم علاقة وحبت في وقت إنها تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك بس حلال عليها".

وأضافت: "30 يوم في رمضان أنا بشوف حاجات زي اللي بحكيها لحضرتك دي على حاجات مختلفة".

وأردفت: "في رمضان كان بيطلع لايفات وقالي إن اللايف ده هيجيله منه هدايا والهدايا دي بتبقى فلوس وكان كل مرة يطلع لايف كان بيقول للناس أنا يحرم عليا كل جنيه من "تيك توك" هاخده و هتبرع بيه لجمعيات خيرية لأطفال وأنا كنت فرحانة جدا لأنه قالي أنا هديكي الفلوس وتروحي انتي تعملي كده".

واستكملت: " بعد اللايف هو اختفى قولتله فين الفلوس يا حسن عشان نوديها؟ قالي خلاص الموضوع اتنسى .. كانوا حوالي 30 ألف دولار وخدهم هو".

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش قرر طلاق زوجته ريم طارق غيابيا على يد مأذون بشكل رسمي.

ونقلا عن محمد أبو العلا محامي شاكوش في تصريحات لET بالعربي، أكد أن الطلاق تم بمستند رسمي لدى نيابة أكتوبر.

