الإثنين 28 مارس 2022
توقيت مصر 04:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 تبديلات طارئة في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

3 كلمات.. أدهم نابلسي يفجر مفاجأة عن سبب اعتزاله: تعليق من متابع

شاهد.. فتاة تقف في إشارة مرور وترفع ورقة مكتوب فيها «عايزة اتجوز»

علاقة مع إحداهن.. تفاصيل صادمة في مقتل أم وبناتها الثلاثة على يد شاب لبناني

مي العيدان تهاجم نوال الكويتية: «يوم تقلعي ويوم في حضن الدعيع»

صرف النظر عن التعاقد مع صلاح والاتجاه إلى لاعب برازيلي

فضيحة بالجيش الروسي.. باعوا المعدات العسكرية مقابل الخمور

تفاصيل خناقة مجدي عبدالغني مع فرد أمن باستاد القاهرة

مرتضى منصور يثير الجدل ويطالب السيدات بتغطية أجسادهن داخل النادي لمنع التحرش

بعد تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني: «شكرًا يا خطيب»

ADS
 

علاقة مع إحداهن.. تفاصيل صادمة في مقتل أم وبناتها الثلاثة على يد شاب لبناني

ق
ا
Native
Teads
الأحد، 27-03-2022 02:09 م

تكشفت تفاصيل جديدة في الجريمة المروعة التي وقعت في إحدى القرى الجنوبية في لبنان والتي قتل فيها 3 شقيقات مع أمهن في بلدة أنصار (جنوبا).
وكشفت التحقيقات الأمنية كيفية استدراج الجاني "حسين فياض" الفتيات ريما، وتالا ومنال صفاوي، مع والدتهنَّ باسمة عباس للخروج من منزلهنَّ، وقتلهن تحت جنح الظلام.
وأوضحت أن فياض الذي كان على علاقة مع تالا البالغة من العمر عشرين عاما، أقنع العائلة مساء يوم الثاني من مارس أثناء طقس عاصف وممطر، بالخروج للعشاء.
و قبلت الشابات وأمهن الخروج لتناول سندويتشات في مكان قريب من البلدة وذلك بعد تردد، إلا أن السائق توجه مع الضحايا إلى مكان قريب من المغارة، حيث وجدت الجثث بمحيط البلدة الجنوبية، و كان بانتظاره حسن الغنّاش (سوري الجنسية) لمساعدته في الجريمة.
وعند وصوله، طلب من الأم وبناتها النزول من السيارة بحجّة التحدّث على انفراد مع الغنّاش، فنزلن، ليغافلهن الجاني مستخدماً سلاح "بومب أكشن"، مسددا ناره نحو الوجه والصدر ومن مسافة قريبة.
وبعد أن لفظن أنفاسهن في الحال، هم الغنّاش على مساعدة فياض في نقل الجثث إلى داخل إحدى المغارات بالمنطقة، وعملا على دفنها وردمها وسكب الخرسانة فوقها.
ولم يكتف الجاني بهذا الحد فحسب، بل قصد "شاليه" قريب من المغارة، حيث استحم وبدّل ملابسه، ثم استخدم هاتف الابنة الصغرى منال (16 عاماً) وأرسل رسالة عبر "الواتساب" لابنة خالتها بهدف تمويه خروجهنَّ من المنزل.
و كتب في الرسالة: "خرجنا مع حسين لنأكل ساندويتش بالنبطيّة"، ومن ثمّ أقفل الهاتف وتوارى عن الأنظار.



 

إقرأ ايضا

Capture

3 كلمات.. أدهم نابلسي يفجر مفاجأة عن سبب اعتزاله: تعليق من متابع

imgid475799

شاهد.. فتاة تقف في إشارة مرور وترفع ورقة مكتوب فيها «عايزة اتجوز»

2177201_1648276767

مي العيدان تهاجم نوال الكويتية: «يوم تقلعي ويوم في حضن الدعيع»

أخبار متعلقة

image

جمعته علاقة بمستشارة وزيرة التضامن.. مفاجأة صادمة في قضية محمد الأمين

1f605b06--بالسكين

يقتل معلمته بـ 100 طعنة والسبب يعود لما فعلته معه قبل 30 عامًا!

04-03-22-249446868

كاميرا مراقبة توثق مفاجأة بشأن العثور على جثة مقطعة نصفين