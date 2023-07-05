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علاقة شاذة بين شاب ومسن تنتهي بفاجعة في القاهرة

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ارشيفية
الأربعاء، 05-07-2023 07:55 ص

 


أقدم شاب على قتل رجل مسن بعدما استدرجه الأخير لممارسة علاقة شاذة معه داخل شقته بالقاهرة.


وكانت أسرة المسن، عثرت عليه جثة هامدة داخل صالة المنزل ويرتدي ملابسه الداخلية فقط. 

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تبين دخول المجني عليه إلى العقار برفقة شاب وبعد مرور 20 دقيقة خرج الشاب مسرعا من العقار يتلفت حوله

وكان الرجل المسن شاهد الشاب وقرر التحدث إليه واستقطابه لممارسة الشذوذ معه، مستغلا غياب أسرته بعدما ذهبوا للتنزه خلال عيد الأضحى ، بينما حاول الشاب استغلال العجوز للحصول على المال .

وعندما دخل العجوز والشاب إلى المنزل، وبدأ الأول في الشروع بممارسة علاقة محرمة، قام الشاب بخنقه، واستولى على البطاقات الائتمانية "فيزا كارد" الخاصة بالمجني عليه وهواتفه المحمولة وفر هاربا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة.

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