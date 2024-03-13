الأربعاء، 13-03-2024
12:38 م
أثار مشهد بأحداث مسلسل "صلة رحم" حالة من الجدل وانتقادات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرضه على الشاشة في شهر رمضان 2024 .
وجمع المشهد بين الفن
ان محمد دسوقي الذي يجسد شخصية "شاكر" والفن
انة نورا عبد الرحمن التي تجسد شخصية "نورا" بالعمل، وظهرت في المشهد الفن
انة أسماء أبو اليزيد.
ودار حديث بين "شاكر" و "نورا" حول علاقة "غير شرعية" بينهما، احتوى على كلمات واشارات اعتبرها البعض غير لائقة.
وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد، كالتالي: "هي فين الرقابة من اللي بيتقال؟" ، "كمان سنة وهنشوف مسلسل دراما ثقافية" ، "إزاي مشهد جرئ
زي ده يتعرض" ، "هو خلاص مفيش أخلاق"، "إزاي مشهد زي ده يتعرض".
مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وسلوى محمد علي، وصفاء جلال، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.
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