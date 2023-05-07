"علاقة جنسية عبر الفيديو".. الحبس عامين لشاب ابتز فتاة بنشر فيديوهات فاضحة





أسدلت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط الستار على وقائع القضية رقم 3071 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم، والمتهم فيها "أحمد.إ" لقيامة بابتزاز فتاة من محافظة المنوفية وتهديدها بنشر محادثات وفيديوهات وصور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتطبيق الواتساب.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لمركز شرطة أشمون محافظة المنوفية من "أ.إ.ع" بقيام شخص بالتواصل مع نجلته "هـ" 17 عاما، على شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولة ابتزازها وطلب مبالغ مالية منها لعدم نشر صور خاصة بها.

بتقنين الإجراءات توصل ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن صاحب الحساب يدعى "ع.م.م" 31 عاما مقيم قرية العزايزة بمركز الغنايم في أسيوط.

كشفت التحريات أن المتهم تعرف على المجني عليها عبر فيسبوك، وقامت بينهما علاقة تطورت إلى التواصل عبر تطبيق "واتس آب" وتبادلا المحادثات فتطورت إلى مرئية "فيديو" وصور المجني عليها وهي ترتدي ملابسها المنزلية والتي كانت بها بعض التجاوزات ولا يليق بها الظهور أمام العامة.

تطور الأمر بينهما حتى قامت بينهما محادثات جنسية عبر الهاتف، إلى أن استيقظ ضمير المجني عليها وأحست بفظيع فعلها فامتنعت عن محادثة المتهم فما كان منه أن تواصل معها وسبها بألفاظ غير لائقة ووصفها بأنها ساقطة وسيئة السمعة والسلوك وهددها بإفشاء سرها ونشر المحادثات والصور التي دارت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي وطلب منها 5000 جنيه نظير عدم نشر المحادثات والصور فرضخت إلى تهديده وأرسلت إليه مبلغا من المال.

اتصل المتهم بها مرة أخرى وأخذ في تهديدها بنشر المحادثات الجنسية التي دارت بينهما إلا إنها رفضت الانصياع إلى رغبته مرة أخرى، إلا انه نفذ تهديده ونشر صورًا خاصة بها بغية فضحها بين ذويها والعامة وتمكن من التواصل مع والدها وأرسل إليه ما كان بينه وبين نجلته مهددا والدها بنشر المحادثات مع ابنته مطالبًا بإرسال 5000 جنيه لعدم نشر المحادثات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي فرضخ الأب لمنع افتضاح ابنته وأرسل إليه 150 جنيها وبعد تهديدات المتهم للمجني عليها ووالدها وتكرار طلبه إرسال مبالغ مالية إليه تقدم والد المجني عليها ببلاغ إلى مركز شرطة أشمون بالمنوفية حتى توصلت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى المتهم.

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال، العامل المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.