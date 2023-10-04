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علاقة بين شاب وسيدة بعمر والدته تنتهي بكارثة في "الخصوص"

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ارشيفية
الأربعاء، 04-10-2023 10:54 ص


شهدت مدينة الخصوص واقعة قتل بشعة، بعد العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا، داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة، وذلك بعد انتشار رائحة كريهة في المنطقة التي تسكن بها.
وعثر الأهالي على جثة متحللة وملفوفة داخل عدد من البطاطين، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وأكد شهود عيان في الواقعة، أن الزوجين كانت تربطهما علاقة عاطفية وانتقلا منذ وقت قريب للسكن في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وأن السيدة المجني عليها تكبر المتهم بحوالي 25 عامًا.
وأضاف شهود العيان أن المتهم ويدعى "محمد" يأتي هو وزوجته من حين لآخر، ولم يسكنا بصفة دائمة داخل الشقة، حيث انتشرت شائعات بزواجهما عرفيًا، وأن المتهم تزوجها من أجل أموالها.
فيما كشفت تحريات المباحث الجنائية بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أن الزوج الذي يبلغ من العمر 28 عامًا هو وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قتلها وتركها وهرب حيث وضعها داخل بطاطين، بسبب خلافات بينهما وغيرته وشكه الدائم عليها، وسرق مشغولاتها الذهبية، وحينما اكتشفت المجني عليها أمر السرقة واجهته وقرر المتهم التخلص منها.
وكان تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة الخصوص، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الزوجة بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "محمد. ا" وانهما متزوجان عرفيا، وأنه سرق مشغولاتها الذهبية وعندما علمت بذلك قامت بمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعنها بسلاح أبيض أودى بحياتها.
حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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