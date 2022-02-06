علاقة بين المتهم وإحدى المتوفين.. بيان النيابة يكشف مفاجأة عن مجزرة الزمالك

الأحد، 06-02-2022
11:20 ص
أصدرت النيابة العامة
، بيانا كشفت خلاله تفاصيل جديدة حول
مذبحة الزمالك والتي أسقطت 5 قتلى حيث قتل شاب زوجته وشقيقته وزوجها، ووالدة زوجته
التي توفيت لاحقًا إثر إصابتها ثم انتحر.
وقالت النيابة في بيان رسمي لها أنها تلقت إخطارًا بمقتل
أربعة أشخاص، وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة
نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك.
وتابع البيان: استمعت النيابة لأقوال سبعة من ثلاثة شاهدوا
وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين
نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك
لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين.
أضاف البيان: أن “المتهم أحضر حقيبةً كبيرة يومها أخفاها
بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط غضبًا وأخرج
من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع
معه، وعندما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة
نارية فقتلهم وعند محاولة الشرطة دخول المسكن أطلق المتهم أعيرة نارية أخرى صوب السيدة
ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري.”.
وأشار البيان إلى أن شقيقة المتهم قررت في محضر بلاغ الواقعة
أنه سبق إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.
واختتم البيان: بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحل
مجاور، دخول المتهم إلى العقار حاملًا الحقيبة الكبيرة، وقد ندبت النيابةُ العامة الأطباءَ
الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة،
وجارٍ استكمال التحقيقات.