علاقة بين أمه وعمه السبب.. سفـ.ـاح الغربية يكشف كيف تخلص من 4 سيدات

اعترف متهم في محافظة الغربية بقتله 4 سيدات من "فتيات الليل" وزوجته على مدار السنوات الأربع الماضية، وتقطيعهن، مبررا ذلك بإصابته بعقدة نفسية بسبب والدته.

استخدام الساطور

وقال "عبد ربه. م" خلال محاكمته أنه استغل خبرته كشيف "طباخ" وخبرته في استخدام الساطور، ووضع الضحايا في أجولة ورميها في ترعة الخضراوية بمدينة زفتى ما بين عامي 2011- 2024.

علاقة غير شرعية بين أمه وعمه

وأشار "سفاح الغربية" البالغ من العمر 47 عاما، إلى أنه مارس الرذيلة مع ضحاياه قبل أن يقوم بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، مبررًا ذلك بعلاقة غير شرعية قديمة بين والدته وعمه، وهو في عمر 8 سنوات.

قتل زوجته وهي حامل

وأوضح "سفاح الغربية" أن زواجه من زوجته الأولى استمر لمدة 7 أشهر، وكانت حياة مستقرة، حتى قرر قتلها والتخلص منها في عام 2011،وهي حامل في شهرها الثالث، بعد أن استغل نومها وقام بخنقها وأخذ أهلها الجثة، ورفضوا تشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.

محاولة خنق بنت الجيران

وتابع "سفاح الغربية" أن والدته كانت تعامله بقسوة شديدة، حيث تعرض للضرب والحبس منذ أن كان عمره 6 سنوات، بعد محاولة خنق بنت الجيران التي كان يلعب معها.

العثور على جثة في النيل

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كانت تلقت إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى.