علاقة انتهت بمأساة.. قصة رحيل البلوجر نور الدليمي التي هزت العراق

أقدم شاب سوري على قـ.ـتل البلوجر العراقية، نور الدليمي، خنقا باستخدام "سلك كهربائي"، ثم أحرق جـ.ثتـ.ها بعدما ألقاها في الشارع في أربيل.

وكشف المتحدث باسم شرطة أربيل، عن وقوع مشادة كلامية بين القاتل والمجني عليها بسبب خلاف بينهما داخل فندق في أربيل.

وتابع،نتيجة الشجار أقدم المتهم على خنق الفتاة بسلك كهربائي في غرفة الفندق، ثم سرق مالها ومصوغاتها الذهبية، وألقى جـ.ـثتـ.ها في إحدى الشوارع وأحرقها. حسب شبكة رووداو.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وأصبحت قضية مقـ.ـتل المودل العراقية نور الدليمي على يد شاب سوري محط أنظار الجميع.

تفاصيل الجريمة الأولى

وفقًا للتقارير الأولية الصادرة عن موقع “رووداو” الإخباري، فإن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كانت تعيش في العاصمة بغداد، تعرضت للقـ.ـتل بطريقة وحشية باستخدام كابل كأداة إجرامية.

الشاب المشتبه به، الذي يحمل الجنسية السورية، لم يكتف فقط بإنهاء حياتها، بل ارتكب خطوات أكثر بشاعة حيث قام بحرق جثـ.ـ.تها وإلقائها على جانب الطريق في محاولة لإخفاء آثار جريمته.

الخلفيات الشخصية للضحية

نور الدليمي لم تكن مجرد فتاة عادية، بل كانت شخصية بارزة في عالم الموضة والأزياء العراقية. بدأت رحلتها المهنية وهي في سن صغيرة، واستطاعت أن تصنع لنفسها اسمًا في هذا المجال التنافسي.

كانت نور تتمتع بشخصية جذابة وروح مرحة، مما جعلها تحظى بإعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن كل ذلك التألق انتهى بشكل مأساوي في ليلة مظلمة بأربيل.

علاقة عاطفية أم دوافع أخرى؟

بينما لا تزال التحقيقات جارية حول دوافع الجريمة، تشير بعض المصادر إلى وجود علاقة عاطفية بين الضحية والمتهم.

التحقيقات الجنائية

بدأت السلطات الأمنية في أربيل تحقيقًا شاملًا في الحادثة، حيث تم استجواب الشهود وجمع الأدلة من مكان الجريمة. كما تم استخدام تقنيات التحقيق الحديثة لتحليل البصمات الوراثية وأدلة أخرى قد تساعد في كشف تفاصيل الجريمة ، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات حتى يتم تقديم المتهم للمحاكمة العادلة.