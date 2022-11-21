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علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور «السيسي» افتتاح بطولة كأس العالم

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الرئيس السيسي خلال حضور افتتاح كأس العالم
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الإثنين، 21-11-2022 01:20 م

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على استضافة قطر لبطولة كأس العالم، وتحدث عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح البطولة.

وقال علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية، قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول في المنطقة وعُرفت باسم "الربيع العربي".

وأضاف علاء مبارك أن قطر "تبنت مشروعا هداما لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر إعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذا لهم بعد هروبهم كما تورطت في قضية التخابر"، على حد قوله.

وقال أحد المعلقين على تغريدة علاء مبارك: "هذا صحيح مائة بالمائة وكان لزاما على الرئيس المصري عدم الحضور".

ورد علاء مبارك قائلا: "بالعكس بطولة رياضية عالمية ولأول مرة تقام على أرض دولة عربية، وحضور الرئيس مهم خاصة في تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات".
 

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