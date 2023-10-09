علاء مبارك ينشر فيديو لوالده يتنبأ فيه بـ طوفان الأقصى

الإثنين، 09-10-2023
01:13 م
نشر علاء مبارك
، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك
على حسابه بموقع التويتات القصيرة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لوالده الرئيس الراحل الذى تنبأ فيه بما يحدث حاليا من أحداث فى فلسطين.
وقال الرئيس الراحل حسني مبارك
فى مقطع الفيديو القصير: " أنتم تعمقون الكراهية وتخلقون جيلا جديدا من الشباب العربي، إللى اعتبار من 5 سنين، يسمع عن جرائم القتل التى ترتكبها إسرائيل فى حق الفلسطينين، وتدمير لمنازلهم، لو استمر هذا الوضع هيجي يوم وتجد إسرائيل نفسها بتواجه فوق الـ 400 مليون شخص عربي".
وتساءل الرئيس الراحل، قائلا: " ماذا ستفعل إسرائيل، وهل تستطيع التصدي لهم يوم واحد؟"، موضحا: " انتوا بتضحكوا علينا، أحنا عايزين سلام وتعاون فى المنطقة كلها".
وأضاف: " اللى انتوا بتعملوه هيردو عليكو، فى إشارة منه لإسرائيل وستتحول المنطقة لجنهم".
وعلق نجل الرئيس الراحل على مقطع الفيديو، قائلا: "رحمة الله عليك".