علاء مبارك ينشر فيديو للداعية عدنان إبراهيم عن والده وأنفاق غزة ويثير تفاعلا





أثار علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلا كبيرا عقب نشره مقطع فيديو للداعية الإسلامي عدنان إبراهيم وما قاله عن والده ومن وصفه سابقا بـ"الخائن".

ونشر علاء مبارك في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو قال فيه الداعية عدنان إبراهيم: "قالوا مبارك خائن وعمر سليمان خائن والحين صاروا يبكوا على أيام مبارك، طلع مبارك مش خائن، طلع مبارك طول حياته رفض أن يهدم الأنفاق، والأنفاق كانت تهرب السلاح ليل نهار ومبارك ساكت وإسرائيل تقول له إهدم، وهو يقول لا أهدم هؤلاء يريدوا أن يأكلوا".

وأضاف إبراهيم: "أنا أيامها والله قرأت ومفهمتش وكنت ألعن مبارك وأدعوا عليه من هذا المنبر.. كان عقلي منفوخا بدعايات وأفكار وقناعات صلدة.. وفي كل مناسبة كان يلتقي بنا على حدى ويقول لنا أريد المقاومة أن تستمر سيروا على بركة الله، وأنا أقول شكر الله لمبارك على هذا الموقف".

وأبان جزء آخر من مآثر الرئيس الراحل بكلمة يقول فيها: "لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب بالأنفاق وأود التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار وأقول أن التهريب تهريب البضائع هو نتيجة للحصار وأن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء".