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علاء مبارك ينشر آخر كلمة لوالده (فيديو)

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حسني مبارك
 
الثلاثاء، 06-10-2020 07:51 م محمد فضل
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فيديو لآخر ما قاله والده عن حرب أكتوبر منذ 10 سنوات، في ذكرى الانتصار الـ47 اللي يوافق اليوم الثلاثاء.
وعلق علاء مبارك على الفيديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا، اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يا رب".
ووجه تحية "للقوات المسلحة وشهداء الوطن": "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر من كل سوء".
وتحدث الرئيس الراحل، خلال الخطاب الأخير له، عن انتصار أكتوبر في ذكراه الـ37، واصفا إياه بأنه الانتصار الذي تجاوزت مصر من خلاله آلام النكسة ومرارة الهزيمة قائلا: "استردت مصر بأرواح شهدائها ودماء أبطالها شرف الوطن وكبريائه ومحت عن سيناء بغير رجعة وصمة الاحتلال، ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزًا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها".

 

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