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علاء مبارك ينتقد محمد صلاح بسبب غزة

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علاء مبارك
السبت، 01-06-2024 02:17 م نسمه عبد الوهاب
انتقد علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، بسبب "صمته" حول الهجوم الإسرائيلي على رفح وغزة.
ونشر علاء مبارك على حسابه الرسمي في منصة إكس: "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادي ليفربول. حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد.. الغريب أن معظم نجوم الرياضة، عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".

وأضاف: " كنا ننتظر موقف من محمد صلاح كما فعل الآخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق".

ووجه نجل مبارك رسالة ختامية إلى صلاح: "النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوب في كل الأحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل و جيش يقتل الطفولة بدم بارد".
وواجه محمد صلاح انتقادات واسعة، بسبب امتناعه مؤخرا عن نشر أي نوع من التعاطف أو الدعم مع غزة، على صفحاته الرسمية.

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