علاء مبارك يرحب بـ جون كيري في قمة المناخ: فين فلوس أبويا؟

الثلاثاء، 08-11-2022
12:54 م
سأل علاء، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق
جون كيري عن المليارات التي كان صرح في عام 2001 بأنها لمبارك وأنها جمدت
بالولايات المتحدة.
وفي لهجة متهكمة طلب علاء مبارك
في منشور على حسابه في موقع
"تويتر" أن يُسأل كيري عن "تصريحه في 2011 بتجميد 31 مليار دولار
ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا، أخبارهم إيه؟".
ووضع نجل الرئيس الراحل إجابة مفترضة على لسان وزير الخارجية الأمريكي
الأسبق تقول: "ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع
الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة".
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