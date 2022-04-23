علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

السبت، 23-04-2022
12:02 م
وجه علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، انتقادا للإعلامي
المصري إبراهيم عيسى، بسبب حديثه أن صلاة التراويح
"ليست سنة"، مطالبا إياه
بالكف عن "الاستفزاز".
وقال مبارك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:
"أ.إعيسى وقف احتراماً لفيلم أصحاب ولا أعز وهو حر؛ وغضب من صيدلي يقرأ القرآن
فى الصيدلية ثم شكك فى رحلة المعراج واعتبرها وهمية ثم خرج علينا فى الشهر الكريم ليفاجئنا
ان صلاة التراويح
ليست من السنة".
وأضاف نجل الرئيس السابق قائلا: "أخشى الهبدة القادمة يفاجئنا
ان صلاة التهجد
ايضاً ليست سنة... رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز".
وكان قد قال عيسى مطلع شهر رمضان الجاري إن صلاة التراويح
"ليست سنة"، وأضاف قائلا: "صلاة تراويح ليست سنة. حسب قوله. وأضاف الإعلامي
المصري قائلا: "الأصل في صلاة التراويح
أن تصليها وحدك والنبي لم يصلها جماعة...
فأنت تصلي صلاة ليست فرض... فلماذا الميكروفون"، بحسب قوله