السبت 23 أبريل 2022
توقيت مصر 12:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

تهز السعودية.. يقتل عائلته بالكامل بطريقة بشعة في نهار رمضان

صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

ADS
 

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

image
ا
Native
Teads
السبت، 23-04-2022 12:02 م

وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بسبب حديثه أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز".
وقال مبارك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أ.إعيسى وقف احتراماً لفيلم أصحاب ولا أعز وهو حر؛ وغضب من صيدلي يقرأ القرآن فى الصيدلية ثم شكك فى رحلة المعراج واعتبرها وهمية ثم خرج علينا فى الشهر الكريم ليفاجئنا ان صلاة التراويح ليست من السنة".
وأضاف نجل الرئيس  السابق قائلا: "أخشى الهبدة القادمة يفاجئنا ان صلاة التهجد ايضاً ليست سنة... رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز".
وكان قد قال عيسى مطلع شهر رمضان الجاري إن صلاة التراويح "ليست سنة"، وأضاف قائلا: "صلاة تراويح ليست سنة. حسب قوله. وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "الأصل في صلاة التراويح أن تصليها وحدك والنبي لم يصلها جماعة... فأنت تصلي صلاة ليست فرض... فلماذا الميكروفون"، بحسب قوله
 

إقرأ ايضا

420161510175461المتهمة-بقتل-القطامية

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

220211410291500673062

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

gf

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

أخبار متعلقة

689159_0

علاء مبارك: المعركة انتهت

T16488377383451df764db4042c0cefbca034c2899fimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

إبراهيم عيسى يثير الجدل: البقرة كلها أنوثة وتستحق أن تُقدّس