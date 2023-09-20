عقوبة كهربا.. عامر حسين يكشف مفاجأة لجماهير الأهلى

الأربعاء، 20-09-2023
05:19 م
نسمه عبد الوهاب
قال عامر حسين
، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية، إنه سيتم توقيع عقوبة على الأهلي والمصري، حال ثبوت تأخرهما في تسليم تشكيل المباراة بعد المدة المحددة بساعة وربع الساعة قبل المباراة.
وأضاف عامر حسين
، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الدوري يشهد بداية جيدة، متمنيًا الاستمرارية في المباريات المقبلة.
وعن تأخر إعلان تشكيل لقاء الأهلي ضد المصري، قال: «سيتم العودة إلى تقرير مراقب المباراة بشأن تأخر تقديم قائمة المباراة في لقاء الأهلي والمصري وسيتم توقيع العقوبة فورًا على الناديين حال حدوث ذلك».
وأشار عامر حسين
إلى أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا
، لاعب الأهلي، لـ6 مباريات سيكون مقتصرًا على مباريات الدوري المصري فقط.
ووفي سياقٍ منفصلٍ، تحدث عامر حسين
عن أن هناك تخبطًا في مواعيد الاتحاد الأفريقي «الكاف»، مؤكدًا أنه «كان لا بد ألا يقيم دوري السوبر الأفريقي في نفس الموسم الذي يقيم فيه كأس أمم أفريقيا، إضافةً إلى بداية تصفيات كأس العالم».
وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن دوري السوبر الأفريقي يضر بالدوريات المحلية، مضيفًا أن دول شمال أفريقيا هي الأكثر تضرر من توقيات الكاف للبطولات.