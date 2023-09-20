الأربعاء 20 سبتمبر 2023
توقيت مصر 22:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينتين في تونس

نجوم الفن يعزون دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

0عقوبة كهربا.. عامر حسين يكشف مفاجأة لجماهير الأهلى

الحكومة تقرر إيقاف تصدير البصل 3 أشهر لضبط الأسعار بالأسواق

هشام ماجد يكشف سر خلافه مع أحمد فهمي

ضبط أرجل حيوانات فاسدة داخل ثلاجة لحوم في الوراق..تفاصيل

الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بعيار ناري

القبض على بطل فيديو الحركات الاستعراضية بالموتوسيكل

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر من أمطار تضرب عدة مناطق خلال ساعات

عقوبة كهربا.. عامر حسين يكشف مفاجأة لجماهير الأهلى

Capture
عامر حسين
الأربعاء، 20-09-2023 05:19 م نسمه عبد الوهاب
قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية، إنه سيتم توقيع عقوبة على الأهلي والمصري، حال ثبوت تأخرهما في تسليم تشكيل المباراة بعد المدة المحددة بساعة وربع الساعة قبل المباراة.


وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الدوري يشهد بداية جيدة، متمنيًا الاستمرارية في المباريات المقبلة.
وعن تأخر إعلان تشكيل لقاء الأهلي ضد المصري، قال: «سيتم العودة إلى تقرير مراقب المباراة بشأن تأخر تقديم قائمة المباراة في لقاء الأهلي والمصري وسيتم توقيع العقوبة فورًا على الناديين حال حدوث ذلك».

وأشار عامر حسين إلى أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، لـ6 مباريات سيكون مقتصرًا على مباريات الدوري المصري فقط.
ووفي سياقٍ منفصلٍ، تحدث عامر حسين عن أن هناك تخبطًا في مواعيد الاتحاد الأفريقي «الكاف»، مؤكدًا أنه «كان لا بد ألا يقيم دوري السوبر الأفريقي في نفس الموسم الذي يقيم فيه كأس أمم أفريقيا، إضافةً إلى بداية تصفيات كأس العالم».
وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن دوري السوبر الأفريقي يضر بالدوريات المحلية، مضيفًا أن دول شمال أفريقيا هي الأكثر تضرر من توقيات الكاف للبطولات.


إقرأ ايضا

Capture

زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينتين في تونس

19_2023-638155514153835256-383

نجوم الفن يعزون دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

Capture

الحكومة تقرر إيقاف تصدير البصل 3 أشهر لضبط الأسعار بالأسواق

أخبار متعلقة

IMG-20230906-WA0017

قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات

IMG-20230830-WA0022

الزمالك يطرد شقيق زوجة إمام عاشور من فريق الناشئين

gNOuVvPW

صدمة .. إمام عاشور والمهاجم الأجنبي خارج قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي