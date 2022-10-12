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عقب الإفراج عنه.. شاهد كيف تغيرت ملامح «عادل شَكَل» بعد شهور من السجن

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عادل شكل
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Teads
الأربعاء، 12-10-2022 11:56 ص

أفرجت السطات المختصة في الإسكندرية ، عن "عادل شكل" كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري والشهير بلقب "الزعامة"، بعد انتهاء عقوبة حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة.

وظهر "عادل شكل" في مقطع فيديو متداول التقطه أحد معارفه؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ محتفلا بالإفراج عنه؛ فيما تغيرت ملامحه عن الصورة المعتادة؛ حيث أطلق لحيته وبدا بملامح أكبر عمرا.

وكان ألقي القبض على عادل شكل في يناير الماضي؛ وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في يونيو الماضي بالحبس 6 أشهر للمتهم "ع.ن.ع" وشهرته "الزعامة عادل شكل" وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

أصدر الحكم المستشار محمد أحمد شعيب، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين والمستشار أكرم محمدين الفاضلي.

ترجع أحداث القضية رقم 862 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ضبط المتهم "ع.م.ع" وشهرته عادل شكل وبحوزته أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه بتفتيش المتهم " ع.م.ع" وشهرته عادل شكل وتفيش ملحقات مسكنه جرى ضبط عدد قرصين مخدرين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي؛ وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم الذي قضى فترة عقوبته وأفرج عنه.




 

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