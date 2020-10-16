عقار شهير يسقط في مواجهة كورونا

الجمعة، 16-10-2020
07:24 م
الطيب حسين
توصلت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية الى أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفي
د-19 على منع الوفاة جراء المرض.
والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اصابته بفيروس كورونا
الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.
وقالت الدراسة التي نشرت على الانترنت في وقت متأخر الخميس إنه بدا أن للعقار “تأثير ضئيل أو منعدم على مرضى كوفي
د-19 الذين يخضعون للعلاج، كما أشارت معدلات الوفيات الاجمالية والمرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي اضافة الى مدة اقامة المرضى في المستشفيات”.