عفاف شعيب: مش ممكن أخلع الحجاب علشان دور

السبت، 15-04-2023
01:03 ص
نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة عفاف شعيب
، ضيفة على برنامج العرافة
الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة
، حيث تحدثت خلال لقائها عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني، مؤكدة أنها مع مصطلح السينما النظيفة.
وقالت عفاف شعيب
، خلال لقائها: دخلت مجال السينما عشان بحبه، ولكن أنا مع مصطلح السينما النظيفة، وهي اللي من غير قبلات وأحضان.
وعلقت بسمة وهبة، على عدم مشاركة عفاف شعيب
في أعمال سينمائية، قائلة لها: هو إنتي أحسن من فاتن حمامة عشان متقدميش سينما.
كما أوضحت عفاف شعيب
، أنها لا تقتنع بالشعر المستعار، مشددة على ارتداء الحجاب وأنه من المستحيل التخلي عنه مهما بلغت الأسباب أو الدور الذي يعرض عليها، معلقة: مش ممكن أخلع الحجاب عشان دور ومش مقتنعة بالباروكة.
واجهت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة عفاف شعيب
، بمحاولات إجهاضها 3 مرات، حيث قالت " عفاف" إنها بالفعل أجهضت المرة الأولى بإرادتها، لكن المرتين الأخريين فقدت الحمل رغما عن إرادتها.
وردًا على سؤال بسمة وهبة، لها في برنامج "العرافة
" المذاع على قناة "النهار"، "هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك عشان أجهضتِ؟، قالت عفاف: "ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا".