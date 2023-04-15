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عفاف شعيب: مش ممكن أخلع الحجاب علشان دور

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عفاف شعيب: مش ممكن أخلع الحجاب علشان دور

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عفاف شعيب
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السبت، 15-04-2023 01:03 ص نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة عفاف شعيب، ضيفة على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث تحدثت خلال لقائها عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني، مؤكدة أنها مع مصطلح السينما النظيفة.
وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها: دخلت مجال السينما عشان بحبه، ولكن أنا مع مصطلح السينما النظيفة، وهي اللي من غير قبلات وأحضان.
وعلقت بسمة وهبة، على عدم مشاركة عفاف شعيب في أعمال سينمائية، ‏قائلة لها: هو إنتي أحسن من فاتن حمامة عشان متقدميش سينما.
كما أوضحت عفاف شعيب، أنها لا تقتنع بالشعر المستعار، مشددة على ارتداء الحجاب وأنه من المستحيل التخلي عنه مهما بلغت الأسباب أو الدور الذي يعرض عليها، معلقة: مش ممكن أخلع الحجاب عشان دور ومش مقتنعة بالباروكة.
واجهت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة عفاف شعيب، بمحاولات إجهاضها 3 مرات، حيث قالت " عفاف" إنها بالفعل أجهضت المرة الأولى بإرادتها، لكن المرتين الأخريين فقدت الحمل رغما عن إرادتها.
وردًا على سؤال بسمة وهبة، لها في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، "هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك عشان أجهضتِ؟، قالت عفاف: "ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا".

 

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