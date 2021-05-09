عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب
عفاف شعيب
Native
الأحد، 09-05-202110:11 ص
كشفت الفنانةعفاف شعيب، عن سبب طلاقها من وجها السابق رياض
العريان، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانةه لها مع سكرتيرته.
وقالت عفاف خلال لقاء لها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”،
المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” والذي تقدمع الإعلامية والمخرجة إيناس إيناس
الدغيدي: “اكتشفت خيانةه من خلال مكالمته لها عبر الهاتف المحمول، والموضوع جاء عن
طريق الصدفة ولم أكن أراقبهما”.
وأشارت إلى أنها كانت تتصل بوالدتها فاكتشفت المكالمات بينه
وبين السكرتيرة الخاصة به. وتابعت: ” سمعت خيانةزوجي على التليفون لكن مشوفتهمش”.
وأشارت إلى أن طليقها رياض العريان رحل من المنزل بعد اكتشافها
لخيانةه، ومضت قائلة: ” واجهته في الحال وكانت صدمة. ولم هدومه ومشي”.
ولفتت إلى أن سبب ارتدائها الحجاب، هو إدراكها لحقيقة الموت،
مشيرة إلى أن زميلاتها الفنانات قاطعنها بعد ارتدائها الحجاب.