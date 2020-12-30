عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

الأربعاء، 30-12-2020
05:47 م
المصريون
تحتفل اليوم الأربعاء، الفنانة عفاف رشاد
، بعيد ميلادها الـ63،
إذ أنها من مواليد 30 ديسمبر عام 1957 في القاهرة.
- تخرجت عفاف رشاد
في المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار".
- قدّمت قرابة 200 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون.
- تزوجت المنتج السينمائي محمد السبكي، قبل دخوله عالم الإنتاج،
لكنها انفصلت عنه وابنهما في عمر العامين، وشاركت معه في 3 أعمال فنية فقط، ولم تكرر
العمل معه أو مع أحمد السبكي، لأنهما لم يعطياها أجر مقابل مشاركتها.
- قال السبكي، في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، إن طليقته
الفنانة عفاف رشاد
كانت سبب قربه من السينما لكنها ليست سبب حبه للعمل الفني، حيث كانت
صديقة الفنانة
نورا، وعرفته على الفنان نور الشريف الذي أنتج له فيلم "عيون الصقر"
عام 1992، لكنها ليست سبب عمله في الوسط الفني.
- قررت ارتداء الحجاب
بعد عودتها من أداء مناسك الحج منذ
عام 2014، وظهرت به لأول مرة في عزاء الفنانة
الراحلة معالي زايد.
- خلعت الحجاب
مرة أخرى في 2016، وفي تصريحها لبرنامج
"هوليوود الشرق"، والمُذاع عبر قناة "الشرقية" العراقية، قالت
إنها خلعت الحجاب
بسبب معاناتها من صداع نصفي وكهرباء زائدة، وشددت على أن الحجاب
هو
حجاب القلب وليس المظهر فقط، وتابعت أن الدين المعاملة وليس بالملابس، وأنه لا يهمها
حديث الناس، وإنما علاقتها بالله تعالى.