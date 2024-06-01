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عصام صاصا: "بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل"

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عصام صاصا
السبت، 01-06-2024 02:16 م نسمه عبد الوهاب
أكد مطرب المهرجانات عصام صاصا أنه لم يتجاوز نفسيا الحادث الذي ارتكبه مؤخرًا، وقيامه بدهس مواطن على الطريق الدائري عن طريق الخطأ.
ورد عصام صاصا على منتقديه، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام ده وأنا عامل إزاي وفيا إيه، أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل ومعنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري، وأنا مطلعتش اتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير ومحدش شافني حتى بفيديو قلت أي كلمة خالص".

واستكمل: "لكن أنا عندي شغلي وعندي عقود والتزامات إما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية أنا مش قدها وشرط جزائي، أنا هنزل شغلي وهشتغل لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وعندي أخويا وعندي مراتي وابني وفرقة فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي".

وتابع عصام "أنا شاب لسه ببدأ حياتي ولسه بقول يا رب، مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي انتوا متعرفوش عنها حاجة مين اللي هيدفعها، أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير أنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوه مش صح والفلوس والقصور والعربيات كل ده مش صح وحال الناس اللي شغالين معايا كل دول حالهم واقف بسببي أنا، كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانية خالص".

وأنهى تعليقه: "أنا عارف ومتأكد إن ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني أي حاجة وحشة، ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا راضي بكل حاجة ومش هقول غير الحمد لله على كل شيء، واللي ربنا كاتبهولي هشوفه، سواء خير أو شر محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها بجد انا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد، ربنا كبير، وحشتوني أوي يا أحلى جمهور في الدنيا".


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