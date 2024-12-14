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عصام الحضري: قد أرتدي قميص الأهلي في مباراة باتشوكا.. والمهمة ثقيلة

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عصام الحضري
السبت، 14-12-2024 01:15 م
تحدث عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن مواجهة الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.
ويلتقي الأهلي مع باتشوكا، على أرضية استاد 974 بالدوحة في قطر، في نصف نهائي المسابقة العالمية.
وقال عصام الحضري في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأجواء في قطر جميلة، جمهور الأهلي يحتفل في كل مكان، إن شاء الله الفوز يكون حليف الفريق، ونحن سعداء بأن اللقاء سيلعب في قطر، إن شاء الله الاستاد يكون ممتلئًا".

وأضاف: "مهمة ثقيلة أمام الأهلي كله وليس محمد الشناوي فقط، باتشوكا فريق عالي جدًا، الخطوط كلها على أعلى مستوى، لكن سأتحدث عن أبرز 3 لاعبين في صفوف باتشوكا، المهاجم سالمون وعمره 35 عامًا، لاعب دولي لعب 134 مباراة، وهداف الدوري المكسيكي وأحسن لاعب في الكونكاكاف وهداف البطولة، من اللاعبين أصحاب السرعة والقوة".
وتابع: "ولديهم أيضًا أسامة إدريسي لاعب على مستوى عالي، ولاعب آخر مميز في وسط الملعب اسمه بيدرو، يُجيد التسديد من خارج المنطقة ودفاعيًا أقوى، وهو رمانة الميزان، هؤلاء أفضل لاعبين في الفريق".
وأوضح: "نتمنى أن يكون لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية، وإن شاء الله الشناوي يكون موفقًا هو وزملائه".
وأتم: "سأتواجد في الاستاد غدًا بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنا لو أستطيع ارتداء قميص الأهلي وأشجع مع الجماهير من المدرجات، لفعلتها، و(ممكن أعملها وأروح)، الأجواء في قطر كأننا في مصر، الناس سعداء، باتشوكا فريق كبير وجيد، لكن الأهلي في أي مكان يُسعد الشعب المصري كله، وأتمنى التوفيق لأن المهمة صعبة".

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