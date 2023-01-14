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عشيقها فعل هذا الأمر بأمها بعد قتلها.. محامي سيدة بورسعيد يكشف تفاصيل جديدة

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عشيقها فعل هذا الأمر بأمها بعد قتلها.. محامي سيدة بورسعيد يكشف تفاصيل جديدة

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القاتلة وعشيقها
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السبت، 14-01-2023 10:38 ص
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، الموافق 14 يناير 2023، محاكمة نورهان خليل قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد، وذلك في الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد أبو الحسن عبد اللاه، وأحمد علي جنينة، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل.
من جانبه قال محمد صفا، محامي المجني عليها المقتولة على يد ابنتها ببورسعيد، إن أول جلسة لمحاكمة قاتلة أمها ببورسعيد ستكون محاكمة إجرائية، وإن هذه القضية بها كمّ من الجحود غير عادي، وإن الجريمة حدثت بدون سبب أو داعي.
وتابع محامي المجني عليها أن المتهمة ظلت يومين تخطط لقتل أمها مع عشيقها، مضيفا: أم المجني عليها لم تفعل لها شيئا ولم تتأكد بعد من وجود علاقة بين البنت وعشيقها وإنما كانت مشتبهة في الأمر، ولكن المتهمة وعشيقها خططا لقتلها واعتديا عليها بعصا مثبت بها مسامير وبشاكوش وزجاجة مسننة.
واستكمل محامي المجني عليها: المتهمة اعترفت خلال التحقيقات أن عشيقها ظل يضرب المجني عليها بقدمه بعد قتلها.
 

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