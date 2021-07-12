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عزبة الهجانة..تفاصيل جديدة عن موكا حجازي وأين والدها؟

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موكا حجازي
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الإثنين، 12-07-2021 03:08 م

أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية ، تفاصيل واقعة فتاة الـ”تيك توك”، موكا حجازي، التي تم القبض عليها، بعد مودة الأدهم وحنين حسام.
وذكرت التحريات أن والد الفتاة يعمل بالخارج بدولة الجزائر، وهي من أسرة فقيرة مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة، وأن صديق الفتاة الهارب والمتهم بتصوير تلك الفيديوهات، ما زالت تلاحقه أجهزة الأمن لضبطه وتقديمه لجهات التحقيق.
فيما أودعت جهات التحقيق موكا حجازي، فتاة التيك توك، بعد التحقيق معها ومواجهتها بـ 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بالإضافة إلى إيداعها في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، لاتهامها بالتحريض على الفسق.
وأوضحت الفتاة أمام جهات التحقيق: “كنت عايزه فلوس وأبقى معروفة علشان أتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة”، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.
ولفتت إلى أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.
وتابعت: “أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي”.
 

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