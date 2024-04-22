عزاء صلاح السعدني دون تغطية إعلامية بقرار رسمي

الإثنين، 22-04-2024
12:23 م
كشف د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن قرار جديد بشأن عزاء الفن
ان الراحل صلاح السعدني.
وقال أشرف زكي، تعليقاً على بيان النقابة بشأن منع الحضور الإعلامي في جنازة صلاح السعدني: "تم الاستقرار، على اقتصار حضور العزاء على المعزيين فقط، من الأسرة والزملاء والزميلات بالوسط الفن
ي، دون تغطية صحفية، أو إعلامية".
وتابع "القرار تم بناءً على رغبة مجلس النقابة، وتم الاتفاق عليه مع أسرة الفن
ان الراحل".
نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أعلنت إقامة عزاء الفن
ان الراحل صلاح السعدني، مساء أمس الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.