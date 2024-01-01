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عريس يقتل نفسه بالخطأ أمام عروسته

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ارشيفية
الإثنين، 01-01-2024 12:30 م


توفي شاب، متأثرا بطلق ناري بالخطأ خرج من سلاح كان بحوزته، بسبب خلافات الخطوبة في محافظة المنيا.
وتلقت مديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بمقتل عريس، متأثرا بطلق ناري، بسبب خلافات إلغاء الخطوبة.
وكشفت التحريات الأولية أن "م ، ع ، أ" (22 سنة) قتل نفسه متأثرا بطلق ناري من "فرد خرطوش".
وقال والده إن نجله توفي متأثرًا بطلق ناري بالرأس، من "فرد خرطوش"، كان بحوزته أثناء تدخل أهله، لاصطحابه من أمام منزل والد خطيبته، الذي قرر الانفصال عنها، وحصول المجني عليه على متعلقاته التي قدمها لها قبل الانفصال.
وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان في حالة انفعال، وأخرج "فرد خرطوش"، لإطلاق أعيرة نارية، فتدخل والده وعمه اللذين حاولا إقصاءه والاشتباك معه، فخرجت طلقة بالخطأ من السلاح لتسكن رأسه.

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